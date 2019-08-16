Кузнецова разгромила Стивенс в третьем круге турнира в Цинциннати

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах выиграла у американки Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 43 минуты.

34-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. В активе Стивенс 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в полуфинал соревнований Кузнецова поборется с чешкой Каролиной Плишковой.

Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить свой титул. Во втором круге она проиграла американке Винус Уильямс.