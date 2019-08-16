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Кузнецова разгромила Стивенс в третьем круге турнира в Цинциннати

Кузнецова разгромила Стивенс в третьем круге турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах выиграла у американки Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 43 минуты.

34-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. В активе Стивенс 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в полуфинал соревнований Кузнецова поборется с чешкой Каролиной Плишковой.

Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить свой титул. Во втором круге она проиграла американке Винус Уильямс.

15 августа 2019 года, четверг. 23:45 МСК
Цинциннати (ж). 3-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
153
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
2 : 0
Слоан Стивенс
10
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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