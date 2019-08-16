Поражение от Рублёва — самое быстрое для Федерера за 16 лет

Россиянин Андрей Рублёв показал выдающуюся игру в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США) со швейцарцем Роджером Федерером.

Поражение от Рублёва (3:6, 4:6) стало для 37-летнего спортсмена самым быстрым за последние 16 лет. Предыдущее достижение было установлено в 2003 году — тогда Федерер в Сиднее за 54 минуты уступил аргентинцу Франко Сквиллари.

Ранее Федерер и Рублёв не встречались.

За выход в полуфинал Рублёв поборется с соотечественником, Даниилом Медведевым, который в третьем круге разгромил немца Ян-Леннарда Штруффа – 6:2, 6:1.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он взял верх над Федерером.