Видеообзор сенсационной победы Рублёва над Федерером на турнире в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв сотворил сенсацию в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США). Он в двух сетах обыграл третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

В активе уроженца Москвы 5 эйсов, ни одной ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из четырёх. Федерер 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк.



Ранее теннисисты не встречались.



За выход в полуфинал Рублёв поборется с соотечественником, Даниилом Медведевым, который в третьем круге разгромил немца Ян-Леннарда Штруффа – 6:2, 6:1.



«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».