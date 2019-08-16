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Видеообзор сенсационной победы Рублёва над Федерером на турнире в Цинциннати

Видеообзор сенсационной победы Рублёва над Федерером на турнире в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Россиянин Андрей Рублёв сотворил сенсацию в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США). Он в двух сетах обыграл третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

В активе уроженца Москвы 5 эйсов, ни одной ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из четырёх. Федерер 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Ранее теннисисты не встречались.

За выход в полуфинал Рублёв поборется с соотечественником, Даниилом Медведевым, который в третьем круге разгромил немца Ян-Леннарда Штруффа – 6:2, 6:1.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Рублёв: сейчас осознаю, что Федерер — настоящая легенда
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