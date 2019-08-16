Осака победила Шувэй в третьем круге турнира в Цинциннати

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) японка Наоми Осака в трех сетах выиграла у китаянки Се Шувэй со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2. Встреча проходила на стадионе Линднер Фэмили Теннис Сентер.
Японка совершила 15 эйсов, 0 двойных ошибок, 5 из 9 брейк-пойнтов, выиграла 18 геймов, из которых 5 подряд.
В прошлом году теннисистки встречались во время турниров в Штутгарте и Майами, а также на «Australian open».
В четвертом круге Осака встретится с победителем пары третьего круга Кенин — Светолина.
Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить свой титул. Во втором круге она проиграла американке Винус Уильямс.
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