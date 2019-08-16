Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кис обыграла Халеп в третьем круге турнира в Цинциннати

Кис обыграла Халеп в третьем круге турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) американка Мэдисон Кис в трёх сетах выиграла у румынки Симоны Халеп со счётом 6:1, 3:6, 7:5. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».

Американка совершила 10 эйсов, 3 двойные ошибки, реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов, выиграла 16 геймов, из которых 5 подряд.

Теннисистки не впервые встречаются друг с другом на разных турнирах с 2014 года, включая Уимблдон, где победительницей вышла Симона Халеп.

В четвёртом круге Кис встретится с Винус Уильямс, которая в третьем круге обыграла хорватку Донну Векич со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Симона Халеп в прошлом году вышла в финал турнира в Цинциннате, но проиграла Кики Бертенс, ставшей чемпионкой. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить свой титул. Во втором круге она проиграла американке Винус Уильямс.

16 августа 2019 года, пятница. 02:10 МСК
Цинциннати (ж). 3-й круг
Матч окончен
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2 : 1
Симона Халеп
4
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
6 3 7
1 6 5
           
Осака победила Шувэй в третьем круге турнира в Цинциннати
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент