Кис обыграла Халеп в третьем круге турнира в Цинциннати

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) американка Мэдисон Кис в трёх сетах выиграла у румынки Симоны Халеп со счётом 6:1, 3:6, 7:5. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».



Американка совершила 10 эйсов, 3 двойные ошибки, реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов, выиграла 16 геймов, из которых 5 подряд.



Теннисистки не впервые встречаются друг с другом на разных турнирах с 2014 года, включая Уимблдон, где победительницей вышла Симона Халеп.



В четвёртом круге Кис встретится с Винус Уильямс, которая в третьем круге обыграла хорватку Донну Векич со счётом 2:6, 6:3, 6:3.



Симона Халеп в прошлом году вышла в финал турнира в Цинциннате, но проиграла Кики Бертенс, ставшей чемпионкой. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить свой титул. Во втором круге она проиграла американке Винус Уильямс.

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