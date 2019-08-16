Кенин выиграла у Свитолиной в третьем круге турнира в Цинциннати

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) американка Софья Кенин в двух сетах выиграла у украинки Элины Свитолиной 6:3, 7:6 (7:3). Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».
Американка совершила 1 эйс, 7 двойных ошибок, реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов, выиграла 13 геймов, из которых 3 подряд.
Теннисистки встречались друг с другом на турнирах в Торонто и Индиан-Уэллс. По итогам очных противостояний американка лидирует со счётом 2:1.
В четвертом круге Кенин встретится с Осакой, которая в третьем круге обыграла китаянку Се Шувэй со счётом 7:6, 5:7, 6:2.
Прошлогодней победительницей «Мастерса» в Цинциннати была представительница Нидерладнов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. Бертенс уже не сможет защитить свой титул. В текущем розыгрыше турнира она во втором круге проиграла американке Винус Уильямс.
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