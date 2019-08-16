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Кенин выиграла у Свитолиной в третьем круге турнира в Цинциннати

Кенин выиграла у Свитолиной в третьем круге турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) американка Софья Кенин в двух сетах выиграла у украинки Элины Свитолиной 6:3, 7:6 (7:3). Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер».

Американка совершила 1 эйс, 7 двойных ошибок, реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов, выиграла 13 геймов, из которых 3 подряд.

Теннисистки встречались друг с другом на турнирах в Торонто и Индиан-Уэллс. По итогам очных противостояний американка лидирует со счётом 2:1.

В четвертом круге Кенин встретится с Осакой, которая в третьем круге обыграла китаянку Се Шувэй со счётом 7:6, 5:7, 6:2.

Прошлогодней победительницей «Мастерса» в Цинциннати была представительница Нидерладнов Кики Бертенс. В финале она обыграла румынку Симону Халеп. Бертенс уже не сможет защитить свой титул. В текущем розыгрыше турнира она во втором круге проиграла американке Винус Уильямс.

16 августа 2019 года, пятница. 04:00 МСК
Цинциннати (ж). 3-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
0 : 2
Софья Кенин
22
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
3 6 3  
6 7 7  
           
Кис обыграла Халеп в третьем круге турнира в Цинциннати
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