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Действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати Джокович вышел в четвертьфинал

Действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати Джокович вышел в четвертьфинал
Теннис / ATP 0

В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) первая ракетка мира серб Новак Джокович нанёс поражение представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Уроженец Белграда выполнил 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Карреньо-Буста не подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. В личных встречах Новак ведёт — 3-0.

За выход в полуфинал Джокович поборется с Люка Пуем, который в матче третьего круга обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Джокович. В прошлогоднем финале он победил швейцарца Роджера Федерера.

16 августа 2019 года, пятница. 02:10 МСК
Цинциннати (м). 3-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 0
Пабло Карреньо-Буста
53
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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