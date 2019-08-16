Действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати Джокович вышел в четвертьфинал
В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) первая ракетка мира серб Новак Джокович нанёс поражение представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.
Уроженец Белграда выполнил 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Карреньо-Буста не подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. В личных встречах Новак ведёт — 3-0.
За выход в полуфинал Джокович поборется с Люка Пуем, который в матче третьего круга обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Джокович. В прошлогоднем финале он победил швейцарца Роджера Федерера.
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