Действующий чемпион «Мастерса» в Цинциннати Джокович вышел в четвертьфинал

В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) первая ракетка мира серб Новак Джокович нанёс поражение представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Уроженец Белграда выполнил 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Карреньо-Буста не подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. В личных встречах Новак ведёт — 3-0.

За выход в полуфинал Джокович поборется с Люка Пуем, который в матче третьего круга обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Джокович. В прошлогоднем финале он победил швейцарца Роджера Федерера.