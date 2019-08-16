Тарпищев: тяжело задавить Федерера темпом, но Рублёв сделал это

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати со швейцарцем Роджером Федерером. Уроженец Москвы обыграл третью ракетку мира со счётом 6:3, 6:4.
«Надо сказать, что Андрей показал свою лучшую игру, это был его лучший теннис. Рублев вышел на корт с присущей ему большой спортивной злостью. Тяжело Федерера задавить темпом, но Рублёв сделал это. Андрей выбрал темп игры достаточно надёжный, играл с большой интенсивностью – это один из главных факторов победы. Эта победа – огромный плюс для карьеры Рублёва», – цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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