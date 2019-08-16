Рублёв: какой матч против настоящей легенды!

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал в «Инстаграме» победу над швейцарцем Роджером Федерером со счётом 6:3, 6:4 в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Какой матч против настоящей легенды! Спасибо за вашу поддержку», — написал Рублёв.

Ранее Федерер и Рублёв не встречались.



За выход в полуфинал уроженец Москвы поборется с соотечественником Даниилом Медведевым, который в третьем круге разгромил немца Ян-Леннарда Штруффа – 6:2, 6:1.

Напомним, Рублёв пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл Федерера.

Запись доступна в «Инстаграме» Рублёва.