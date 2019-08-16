Рублёв: какой матч против настоящей легенды!
Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал в «Инстаграме» победу над швейцарцем Роджером Федерером со счётом 6:3, 6:4 в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
«Какой матч против настоящей легенды! Спасибо за вашу поддержку», — написал Рублёв.
Ранее Федерер и Рублёв не встречались.
За выход в полуфинал уроженец Москвы поборется с соотечественником Даниилом Медведевым, который в третьем круге разгромил немца Ян-Леннарда Штруффа – 6:2, 6:1.
Напомним, Рублёв пробился в основную сетку турнира через квалификацию.
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл Федерера.
Запись доступна в «Инстаграме» Рублёва.
Видеообзор сенсационной победы Рублёва над Федерером на турнире в Цинциннати
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