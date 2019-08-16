Янчук: победа над Федерером может стать катализатором нового пути для Рублёва

Российский тренер по теннису Виктор Янчук похвалил игру соотечественника Андрея Рублёва в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с 38-летним швейцарцем Роджером Федерером. Уроженец Москвы обыграл титулованного соперника со счётом 6:3, 6:4.

«Рублёв играл очень чётко, хорошо вошёл в игру, хорошая форма у Андрея. Сумел до конца довести матч до победы без срывов. У него хороший приём – обратный кросс справа. Возможно, Федерер чуть демобилизовался и не выкладывался на максимум, но проигрывать он точно не хотел.

Думаю, сейчас Роджер регулирует нагрузки, большой горечи в поражении замечено не было, но это не умоляет заслуг Рублёва. Это добавит ему психологической уверенности. Эта победа может стать катализатором нового пути для Рублёва, данный успех поднимает его в глазах остальных", – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Медведев — о Рублёве: обыграть Федерера — это что-то сумасшедшее