Испанские СМИ сообщили дату и место свадьбы Надаля
Испанский теннисист Рафаэль Надаль и его невеста Мария Франциска Перелло назвали дату и место свадьбы года, сообщает Ultima Hora. Давно ожидаемое событие произойдёт в полдень 19 октября на Мальорке в городе Пуэрто-Польенса. Местом проведения торжественной церемонии выбрано поместье Ла-Форталеза.
Гостями свадьбы станут многие известные спортсмены, в том числе испанские теннисисты Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско. Торжество также обещал посетить и бывший король Испании Хуан Карлос, с которым Надаль поддерживает хорошие отношения.
Известно, что невеста уже выбрала дизайн платья, но он держится в строжайшем секрете. Свадебный костюм Надаля также практически готов. В июле невеста провела девичник с подругами в Малаге.
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