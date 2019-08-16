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Испанские СМИ сообщили дату и место свадьбы Надаля

Испанские СМИ сообщили дату и место свадьбы Надаля
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и его невеста Мария Франциска Перелло назвали дату и место свадьбы года, сообщает Ultima Hora. Давно ожидаемое событие произойдёт в полдень 19 октября на Мальорке в городе Пуэрто-Польенса. Местом проведения торжественной церемонии выбрано поместье Ла-Форталеза.

Гостями свадьбы станут многие известные спортсмены, в том числе испанские теннисисты Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско. Торжество также обещал посетить и бывший король Испании Хуан Карлос, с которым Надаль поддерживает хорошие отношения.

Известно, что невеста уже выбрала дизайн платья, но он держится в строжайшем секрете. Свадебный костюм Надаля также практически готов. В июле невеста провела девичник с подругами в Малаге.

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