Джокович посадил на своё место на корте мальчика, победившего рак
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович дал возможность мальчику, поборовшему рак, побывать на центральном корте «Мастерса» в Цинциннати перед своим матчем с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович посадил ребёнка на свою скамейку и разрешил сделать всё, что делает сам во время перерывов в матче.
«Этот храбрый ребенок пережил рак – нейробластому. Ребёнку поставили диагноз, когда ему было всего 10 дней! Он выжил и теперь по праву носит футболку с надписью «Чемпион», — написал Джокович на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Новака Джоковича.
В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Джокович обыграл Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Новак поборется с французом Люка Пуем.
- 16 августа 2019
-
16:14
-
14:48
-
14:25
-
13:16
-
12:52
-
11:57
-
11:42
-
11:26
-
10:53
-
10:32
-
09:30
-
09:23
-
06:54
-
06:40
-
04:09
-
02:34
-
01:56
-
01:12
-
01:07
-
00:59
-
00:49
-
00:14
- 15 августа 2019
-
23:46
-
22:33
-
21:57
-
19:24
-
15:33
-
13:03
-
11:14
-
10:08
-
09:43
-
09:13
-
08:01
-
07:46
-
02:33
Партнерский контент