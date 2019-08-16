Джокович посадил на своё место на корте мальчика, победившего рак

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович дал возможность мальчику, поборовшему рак, побывать на центральном корте «Мастерса» в Цинциннати перед своим матчем с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович посадил ребёнка на свою скамейку и разрешил сделать всё, что делает сам во время перерывов в матче.

«Этот храбрый ребенок пережил рак – нейробластому. Ребёнку поставили диагноз, когда ему было всего 10 дней! Он выжил и теперь по праву носит футболку с надписью «Чемпион», — написал Джокович на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Новака Джоковича.

В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Джокович обыграл Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Новак поборется с французом Люка Пуем.