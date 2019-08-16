Кузнецова: в следующем году 20 лет, как я в WTA-туре, пора повзрослеть

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о ситуации, сложившейся в её карьере накануне турниров в Северной Америке, когда она на протяжении долгого времени не могла получить визу в США.

«Моя ситуация была такова: я не играла, я тренировалась и хотела играть. Если бы я не приехала в США, что мне было бы делать? Мой рейтинг продолжил бы падать, и я вылетела бы из топ-200. Я бы не играла до конца сезона. Играть только в Китае не было никакого смысла. Я могла завершить свою карьеру. Было много разных вещей, но я не могла их контролировать.

Зачем я вернулась на корт? Чтобы выигрывать матчи. Да и просто наслаждаться игрой. Если игра приносит мне удовольствие, даже победа не так важна. Так что наслаждаться своей игрой и улучшать её. Всё просто.

Я пережила некоторые моменты, которые заставили меня иначе смотреть на жизнь и ценить другие вещи, теперь я чувствую себя более зрелой на корте. В следующем году 20 лет, как я в профессиональном туре, так что мне пора повзрослеть», — цитирует Кузнецову сайт WTA.