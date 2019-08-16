Беккер: отстранение Кирьоса стало бы неоправданным и суровым

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер считает, что Ник Кирьос заслужил штраф за свои выходки в матче второго круга турнира в Цинциннати, но более серьёзное наказание будет чрезмерно.
Кирьос наказан штрафом в размере $ 113 тыс. за неспортивное поведение в матче с россиянином Кареном Хачановым, в котором проиграл со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6. В ходе игры Кирьос устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мерфи, за что получил официальное предупреждение. Кроме того в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону. Также сообщалось, что Кирьоса могут дополнительно оштрафовать или дисквалифицировать на определённый период.
«Мои пять центов за Ника Кирьоса: вчера вечером он был оштрафован на $ 113 тысяч за своё неспортивное поведение на площадке и за её пределами! Среди нас были те, кто там был и это видел, но отстранение стало бы неоправданным и суровым! Большинство из нас переживают за него, хотят, чтобы он повзрослел и стал лидером молодого поколения.
Абсолютно согласен, что плевки, нецензурная лексика и испорченность должны быть наказаны жёстко, но существует дилемма, потому что мы хотим, чтобы сильные личности вели за собой наш спорт. У Ника Кирьоса есть игра, харизма и смелость, но нет ещё мудрости», — приводит слова Беккера Tennis World USA.
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