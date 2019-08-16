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Барти стала первой полуфиналисткой турнира в Цинциннати

Барти стала первой полуфиналисткой турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, одержала волевую победу над представительницей Греции Марией Саккари со счётом 5:7, 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Барти выполнила 12 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. В активе Саккари 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в финал Барти поборется либо с чешкой Каролиной Плишковой (3), либо с представительницей России Светланой Кузнецовой, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул.

16 августа 2019 года, пятница. 18:10 МСК
Цинциннати (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Эшли Барти
2
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 1
Мария Саккари
33
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
5 6 6
7 2 0
           
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