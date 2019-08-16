Барти стала первой полуфиналисткой турнира в Цинциннати

В четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, одержала волевую победу над представительницей Греции Марией Саккари со счётом 5:7, 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
Барти выполнила 12 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. В активе Саккари 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.
За выход в финал Барти поборется либо с чешкой Каролиной Плишковой (3), либо с представительницей России Светланой Кузнецовой, получившей «уайлд-кард» от организаторов.
Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул.
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