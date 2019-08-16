Стало известно, сколько штрафов заплатил Кирьос за всю карьеру

Австралийский теннисист Ник Кирьос ранее был оштрафован на $ 113 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с россиянином Кареном Хачановым.

Уроженец Канберры за всю карьеру заплатил более $ 256 тыс. штрафов за различные нарушения.

Напомним, в ходе встречи с Хачановым Кирьос устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мерфи, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.

Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.

Кирьоса ещё могут оштрафовать дополнительно или дисквалифицировать на определённый период.