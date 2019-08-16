Определились два полуфиналиста «Мастерса» в Цинциннати
Испанец Роберто Баутиста-Агут не смог пройти в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинальном матче он в трёх сетах проиграл французу Ришару Гаске со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 2:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.
Баутиста-Агут выполнил 6 эйсов, три раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из семи. В активе его соперника 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 сделанных брейка. В личных встречах француз сократил отставание — 2-4.
В следующем матче Гаске сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который вышел в полуфинал на отказе представителя Японии Йосихито Нисиоки.
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
16 августа 2019 года, пятница. 20:10 МСК
Цинциннати (м). 1/4 финала
Матч окончен
11
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 : 2
56
Ришар Гаске
Р. Гаске
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