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Определились два полуфиналиста «Мастерса» в Цинциннати

Определились два полуфиналиста «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Испанец Роберто Баутиста-Агут не смог пройти в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинальном матче он в трёх сетах проиграл французу Ришару Гаске со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 2:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

Баутиста-Агут выполнил 6 эйсов, три раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из семи. В активе его соперника 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 сделанных брейка. В личных встречах француз сократил отставание — 2-4.

В следующем матче Гаске сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который вышел в полуфинал на отказе представителя Японии Йосихито Нисиоки.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

16 августа 2019 года, пятница. 20:10 МСК
Цинциннати (м). 1/4 финала
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
11
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 : 2
Ришар Гаске
56
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
1 2 3
           
6 2 6 2
7 7 3 6
           
16 августа 2019 года, пятница. 22:20 МСК
Цинциннати (м). 1/4 финала
Матч окончен
Йосихито Нисиока
77
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
0 : 2
Rt
Давид Гоффен
19
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
     
     
           
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