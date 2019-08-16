Определились два полуфиналиста «Мастерса» в Цинциннати

Испанец Роберто Баутиста-Агут не смог пройти в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинальном матче он в трёх сетах проиграл французу Ришару Гаске со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 2:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

Баутиста-Агут выполнил 6 эйсов, три раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из семи. В активе его соперника 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 сделанных брейка. В личных встречах француз сократил отставание — 2-4.

В следующем матче Гаске сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который вышел в полуфинал на отказе представителя Японии Йосихито Нисиоки.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.