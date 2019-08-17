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Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Теннис / ATP 0

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) россиянин Даниил Медведев, посеянный под девятым номером, обыграл соотечественника Андрея Рублёва (Q) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Первая ракетка России выполнил 9 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из семи. В активе Рублёва 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк.

За выход в финал Медведев поборется либо с французом Люка Пуем, либо с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом турнира.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. В первом полуфинальном матче француз Ришар Гаске сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

17 августа 2019 года, суббота. 02:00 МСК
Цинциннати (м). 1/4 финала
Матч окончен
Андрей Рублёв
70
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
0 : 2
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
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