Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) россиянин Даниил Медведев, посеянный под девятым номером, обыграл соотечественника Андрея Рублёва (Q) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Первая ракетка России выполнил 9 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из семи. В активе Рублёва 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк.

За выход в финал Медведев поборется либо с французом Люка Пуем, либо с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом турнира.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. В первом полуфинальном матче француз Ришар Гаске сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.