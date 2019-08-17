Медведев – новый лидер сезона по количеству выигранных матчей

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) обыграл Андрея Рублёва – 6:3, 6:2. Это 42-я победа Медведева в этом году. По этому показателю он обошёл испанца Рафаэля Надаля и стал единоличным лидером.



Личный рекорд Медведева по количеству побед за сезон – 48. Он установил его в 2018 году. Ещё один рекорд – 29 побед на харде в сезоне. Это тоже лучший показатель в ATP.



Выйдя в полуфинал, Медведев обошёл в рейтинге Стефаноса Циципаса и впервые в карьере стал седьмой ракеткой мира. В матче 1/2 финала ему предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем, который накануне победил француза Люка Пуя со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Если Даниил выиграет турнир в Цинциннати, то поднимется на пятую строчку рейтинга.

Джокович победил Пуя в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати