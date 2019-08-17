Медведев: с каждой игрой усталость накапливается, но пока чувствую себя отлично

Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги четвертьфинального матча «Мастерса» в Цинциннати (США) с соотечественником Андреем Рублёвым, в котором он одержал победу со счётом 6:2, 6:3.

За выход в финал Медведев поборется с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Я играл великолепно. Удалось сразу оказать на него давление, как уже было в предыдущих матчах. В обоих сетах я сделал ранние брейки — это придало мне уверенности. В этой встрече я подавал не так хорошо, но в решающие моменты подача меня выручала.

Конечно, с каждой игрой усталость накапливается, поэтому победы в двух сетах позволяют сохранять свежесть. Думаю, трёхсетовый матч с тай-брейком в третьей партии был бы тяжёлым для меня. Но пока чувствую себя отлично.

Джокович? Новак это Новак. Больше сказать о нём нечего. Я его очень уважаю", — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.