Японский теннисист снялся с турнира в Цинциннати из-за сильной рвоты

Японский теннисист Йосихито Нисиока рассказал, почему не смог выйти на корт в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Цинциннати (США) с бельгийцем Давидом Гоффеном.

«Прошу прощения у болельщиков. Проблемы начались после того, как я пообедал. У меня не прекращались рвота и диарея.

Сейчас чувствую себя намного лучше. Постараюсь восстановиться как можно быстрее и буду готовиться к US Open", — написал Нисиока в «Твиттере».

В полуфиналах россиянин Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, а Гоффен сыграет с представителем Франции Ришаром Гаске.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл швейцарца Роджера Федерера.