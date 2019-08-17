Японский теннисист снялся с турнира в Цинциннати из-за сильной рвоты
Японский теннисист Йосихито Нисиока рассказал, почему не смог выйти на корт в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Цинциннати (США) с бельгийцем Давидом Гоффеном.
«Прошу прощения у болельщиков. Проблемы начались после того, как я пообедал. У меня не прекращались рвота и диарея.
Сейчас чувствую себя намного лучше. Постараюсь восстановиться как можно быстрее и буду готовиться к US Open", — написал Нисиока в «Твиттере».
В полуфиналах россиянин Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, а Гоффен сыграет с представителем Франции Ришаром Гаске.
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл швейцарца Роджера Федерера.
Определились два полуфиналиста «Мастерса» в Цинциннати
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