Рублёв узнал соперника по первому кругу на турнире в Уинстон-Сейлеме
Состоялась жеребьёвка турнира в Уинстон-Сейлеме (США), который пройдёт с 18 по 24 августа.
Первый номер посева получил француз Бенуа Пэр. Он начнёт играть со второго круга, где встретится с победителем матча Седрик-Марсель Штебе (Германия) — Праджнеш Гунесваран (Индия).
Вторая ракетка соревнований канадец Денис Шаповалов в стартовом матче сразится либо с британцем Энди Марреем, либо с американцем Теннисом Сандгреном.
Единственный представитель России в основной сетке соревнований Андрей Рублёв в первом круге сыграет с итальянцем Томасом Фаббиано.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году 23-летний уроженец Москвы не будет защищать титул.
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