Рублёв узнал соперника по первому кругу на турнире в Уинстон-Сейлеме

Состоялась жеребьёвка турнира в Уинстон-Сейлеме (США), который пройдёт с 18 по 24 августа.

Первый номер посева получил француз Бенуа Пэр. Он начнёт играть со второго круга, где встретится с победителем матча Седрик-Марсель Штебе (Германия) — Праджнеш Гунесваран (Индия).

Вторая ракетка соревнований канадец Денис Шаповалов в стартовом матче сразится либо с британцем Энди Марреем, либо с американцем Теннисом Сандгреном.

Единственный представитель России в основной сетке соревнований Андрей Рублёв в первом круге сыграет с итальянцем Томасом Фаббиано.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году 23-летний уроженец Москвы не будет защищать титул.