Гаспарян на старте турнира в Бронксе сыграет с Джорджи
Завершилась жеребьевка турнира WTA в Бронксе, который состоится с 18 по 24 августа.
Посев возглавила китаянка Цзян Ван. Она начнет играть со второго круга, где встретится с одной из победительниц квалификации.
Вторая ракетка соревнований чешка Барбора Стрыцова стартует либо матчем с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с представительницей США Бернардой Перой.
Китаянка Чжан Шуай, получившая третий номер посева, в первом круге сыграет с немкой Андреа Петкович.
Россиянка Маргарита Гаспарян за выход во второй раунд соревнований поборется с Камилой Джорджи из Италии.
Напомним, на старте квалификации турнира в Бронксе три российские теннисистки одержали победу — Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова.
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