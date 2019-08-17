Гаспарян на старте турнира в Бронксе сыграет с Джорджи

Завершилась жеребьевка турнира WTA в Бронксе, который состоится с 18 по 24 августа.

Посев возглавила китаянка Цзян Ван. Она начнет играть со второго круга, где встретится с одной из победительниц квалификации.

Вторая ракетка соревнований чешка Барбора Стрыцова стартует либо матчем с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с представительницей США Бернардой Перой.

Китаянка Чжан Шуай, получившая третий номер посева, в первом круге сыграет с немкой Андреа Петкович.

Россиянка Маргарита Гаспарян за выход во второй раунд соревнований поборется с Камилой Джорджи из Италии.

Напомним, на старте квалификации турнира в Бронксе три российские теннисистки одержали победу — Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова.