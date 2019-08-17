Бушар в Бронксе проиграла 11-й матч подряд

Канадская теннисистка Эжени Бушар потерпела очередную неудачу. В квалификации турнира в Бронксе (США) 25-летняя спортсменка в трёх сетах проиграла эстонке Кайе Канепи со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

Таким образом, Бушар продлила свою проигрышную серию до 11-ти матчей. В последний раз она выигрывала в феврале на соревнованиях в Дубае. Всего у Эжени 6 побед в 20 поединках в 2019 году. На текущий момент она занимает 114-е место в рейтинге WTA.

Ранее Бушар призналась в любви к социальным сетям и сообщила, что подарила болельщику билеты на свой матч.

Напомним, в 2017 году болельщик Джон Гёрке в комментарии предложил теннисистке спор на исход Супербоула: при успехе его команды, которая к тому времени крупно проигрывала, Бушар должна пойти с ним на свидание. Команда выиграла, и канадка слово сдержала. Они сходили на баскетбольный матч в Бруклине, при этом Эжени оплатила молодому человеку из Миссури перелёт и проживание в отеле.