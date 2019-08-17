Сегодня, 17 августа, состоится полуфинал турнира в Цинциннати (США), в котором сыграют австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, и представительница России Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов. Начало поединка запланировано на 18:00 мск.
Ранее теннисистки не встречались.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция полуфинала Барти — Кузнецова на турнире в Цинциннати.
В другом полуфинале сыграют американки Софья Кенин и Мэдисон Кис.
Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала Кики Бертенс из Нидерландов, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул, уступив во втором круге американке Винус Уильямс.
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