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Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Барти — Кузнецова на турнире в Цинциннати

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Барти — Кузнецова на турнире в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Сегодня, 17 августа, состоится полуфинал турнира в Цинциннати (США), в котором сыграют австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, и представительница России Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов. Начало поединка запланировано на 18:00 мск.

Ранее теннисистки не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция полуфинала Барти — Кузнецова на турнире в Цинциннати.

В другом полуфинале сыграют американки Софья Кенин и Мэдисон Кис.

Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала Кики Бертенс из Нидерландов, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул, уступив во втором круге американке Винус Уильямс.

Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает
Светлана Кузнецова, получив долгожданную визу, выиграла в Америке 4 матча за полторы недели и встретится с одной из звёзд США.
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