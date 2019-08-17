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Характер Кузнецовой, успех Барти — в обзоре 1/4 финала турнира в Цинциннати

Характер Кузнецовой, успех Барти — в обзоре 1/4 финала турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В матче третьего круга турнира в Цинциннати (США) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.

За выход в финал Кузнецова поборется с австралийской Эшли Барти, которая одержала волевую победу над Марией Саккари из Греции со счётом 5:7, 6:2, 6:0.

В полуфинал соревнований также вышла американка Мэдисон Кис, разгромившая титулованную соотечественницу Винус Уильямс — 6:2, 6:3. Её следующей соперницей станет Софья Кенин, которая преодолела четвертьфинальную стадию из-за травмы японки Наоми Осаки.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.

Видео доступно на «Чемпионате».

Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает
Светлана Кузнецова, получив долгожданную визу, выиграла в Америке 4 матча за полторы недели и встретится с одной из звёзд США.
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