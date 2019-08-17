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Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Барти

Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Барти
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал турнира категории Premier в Цинциннати. В полуфинальном матче Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, нанесла поражение первой сеяной, австралийке Эшли Барти, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Кузнецова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Барти подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

34-летняя Кузнецова и 23-летняя Барти впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул турнира категории Premier в Цинциннати Кузнецова сыграет с победительницей встречи между американками Софьей Кенин и Мэдисон Кис (16).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Кузнецова — Барти в Цинциннати.

17 августа 2019 года, суббота. 18:10 МСК
Цинциннати (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Эшли Барти
2
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
0 : 2
Светлана Кузнецова
153
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает
Светлана Кузнецова, получив долгожданную визу, выиграла в Америке 4 матча за полторы недели и встретится с одной из звёзд США.
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