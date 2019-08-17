Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Барти

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал турнира категории Premier в Цинциннати. В полуфинальном матче Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, нанесла поражение первой сеяной, австралийке Эшли Барти, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Кузнецова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Барти подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.
34-летняя Кузнецова и 23-летняя Барти впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За титул турнира категории Premier в Цинциннати Кузнецова сыграет с победительницей встречи между американками Софьей Кенин и Мэдисон Кис (16).
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Кузнецова — Барти в Цинциннати.
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