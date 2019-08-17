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Кузнецова впервые обыграла трёх соперниц из топ-10 на турнире в Цинциннати

Кузнецова впервые обыграла трёх соперниц из топ-10 на турнире в Цинциннати
Теннис / WTA 0

В ходе турнира категории Premier в Цинциннати российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, впервые в карьере обыграла трёх соперниц из топ-10: американку Слоан Стивенс (10), чешку Каролину Плишкову (3) и австралийку Эшли Барти (2). Заметим, в случае победы над россиянкой Барти вернула бы себе звание первой ракетки мира.

Турнир в Цинциннати Светлана начала 153-й ракеткой мира. В обновлённом рейтинге WTA после выхода в финал Кузнецова гарантировала себе минимум 62-е место, то есть поднялась сразу на 91 позицию.

Светлана не играла в финалах турниров в WTA после победы на соревнованиях в Вашингтоне в прошлом году. Защитить титул Кузнецова не сумела из-за задержки с оформлением американской визы.

Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Барти
Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает
Светлана Кузнецова, получив долгожданную визу, выиграла в Америке 4 матча за полторы недели и встретится с одной из звёзд США.
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