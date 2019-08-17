Барти объяснила, почему не сумела обыграть Кузнецову

Австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала, почему не сумела обыграть россиянку Светлану Кузнецову в полуфинале турнира в Цинциннати. Матч завершился победой Кузнецовой со счётом 6:2, 6:4.

«Кузнецова — разносторонняя теннисистка, а не узкий специалист. Она способна находить решения в игровых ситуациях лучше, чем большинство других соперниц.

Она плохо начала матч, но сразу же смогла перестроить свою игру, взять инициативу в свои руки и вести матч по удобному ей сценарию, которым умело управляла. Мне было сложно выбраться из построенных ею игровых схем, и я не сумела оказать ей сильное сопротивление», — приводит слова Барти пресс-служба WTA в своём «Твиттере».

В случае победы над Кузнецовой Барти вернулась бы на первую строчку рейтинга WTA.