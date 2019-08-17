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Гоффен стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Гаске

Гоффен стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Гаске
Теннис / ATP 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В полуфинале 16-й сеяный Гоффен нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Гоффен 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Гаске подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Гоффен вышел вперёд в личном противостоянии с Гаске в официальных матчах – 2-1.

За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати Гоффен сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором встретятся действующий победитель турнира, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, и девятый сеяный россиянин Даниил Медведев.

17 августа 2019 года, суббота. 20:10 МСК
Цинциннати (м). 1/2 финала
Матч окончен
Ришар Гаске
56
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
0 : 2
Давид Гоффен
19
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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