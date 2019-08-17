Гоффен стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Гаске

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В полуфинале 16-й сеяный Гоффен нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Гоффен 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Гаске подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Гоффен вышел вперёд в личном противостоянии с Гаске в официальных матчах – 2-1.

За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати Гоффен сыграет с победителем второго полуфинального матча, в котором встретятся действующий победитель турнира, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, и девятый сеяный россиянин Даниил Медведев.