Кузнецова — о своём коронном ударе: русское невозможно держать в себе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопросы журналистов о своём ударе, благодаря которому она сделала брейк в первом сете полуфинального матча с австралийкой Эшли Барти на турнире в Цинциннати. Неожиданная классная атака россиянки через коридор вызвала восторг у болельщиков.

«Всегда любила этот удар. В Испании меня учили играть кроссом. Говорили, что это более стабильно. Почему русские так хорошо и относятся к испанскому теннису, потому что мы сумасшедшие и идём до конца и рискуем. Испанцы как раз пытаются сделать нас спокойнее.

Но я пошла по русскому пути. Иногда я бываю терпелива, но потом неожиданно получается что-то русское. Это невозможно постоянно держать в себе (улыбается)», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA в «Твиттере».

Видео доступно в «Твиттере» WTA.