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Кис стала соперницей Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати

Кис стала соперницей Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в финал турнира категории Premier в Цинциннати. В полуфинале 16-я сеяная Кис нанесла поражение соотечественнице Софье Кенин со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Кис 14 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Кенин подала 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Кис сравняла счёт в личном противостоянии с Кенин в официальных матчах – 1-1.

За титул турнира в Цинциннати Кис сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Для Кузнецовой это будет первый финал за год после победы в 2018 году на соревнованиях в Вашингтоне. Кис в 2019 году побеждала на турнире в Чарльстоне.

17 августа 2019 года, суббота. 23:00 МСК
Цинциннати (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2 : 0
Софья Кенин
22
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
7 6  
5 4  
           
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