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Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати

Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В полуфинале девятый сеяный Медведев нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Первая ракетка России выполнил 16 эйсов, четырежды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из трёх. В активе Джоковича 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и один реализованный брейк.

Медведев сократил отставание в личном противостоянии с Джоковичем в официальных матчах – 2-3.

За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати Медведев сыграет с победителем первого полуфинального матча, в котором бельгийский теннисист Давид Гоффен нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:3, 6:4.

18 августа 2019 года, воскресенье. 01:10 МСК
Цинциннати (м). 1/2 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1 : 2
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
6 3 3
3 6 6
           
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