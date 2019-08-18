Кис: Кузнецова демонстрирует необычный теннис

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на турнире в Цинциннати (США) под 16-м номером, поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча с россиянкой Светланой Кузнецовой.



«Очевидно, что Светлана играет хорошо. Я почти ничего не видела из её игр на этом турнире, но раз она дошла до этой стадии, то она, очевидно, играет в какой-то действительно хороший теннис.



Я думаю, что с ней очень интересно встретиться, потому что её теннис является необычным для тура. Знаете, она придаёт мячу немного большее вращение, она любит резать. В её игре много разнообразия. Мне определённо придётся следить за этим», — приводит слова американки официальный сайт WTA.



Финальный матч турнира в Цинциннати состоится сегодня, 18 августа. Начало матча – в 21:00 мск.

