Тарпищев: победа Медведева не удивила. С Джоковичем ему легче, чем с Надалем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати (США) над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 6:3, 6:3.



«Хороший матч, хорошая статистика. Оба теннисиста играли на пределе, поэтому игра мне очень понравилась. Неожиданной победа не стала, потому что Медведев у Джоковича уже выигрывал. Игра подходит, наш теннисист быстро адаптируется, хорошо чувствует мяч и позицию. Потом эти факторы как бы нивелировали тактическую изощрённость Джоковича, который умеет всё.



Медведеву, конечно, в данной ситуации легче играть с Джоковичем, чем с Надалем. Если брать эту игру, то первые полтора сета преимущество было у Джоковича — Даниил не совсем удачно подавал и далеко стоял. Это его любимая позиция – на приеме, за задней линией. С этой позицией у Джоковича было много времени на подготовку, и в тактическом варианте полтора сета он вёл игру. Даниил свою подачу держал со скрипом, но потихоньку произошла игровая адаптация. В середине матча игра выровнялась, и много тактических ходов Даниил предугадывал. Он затягивал розыгрыш очка, и Джокович немного подсел. Даниил лучше стал подавать. Когда он выиграл чужую подачу в середине второго сета, стало ясно, что результат этот непредсказуемым, и Медведев начал играть на грани риска. Первую и вторую подачу он подавал с одинаковой силой. Это было компенсировано тем, что Новак был лишён атаки с приёмом подачи, этот фактор позволил надеяться, что Даниил выиграет. Медведев выдержал психологически и довел матч до конца. Эта победа с большим плюсом.



Шансы у Медведева в финале? Если абстрагироваться, то здесь вопрос только в степени психологической усталости. Мне не понравилось, что он тяжело втягивался в игру, 30-40 минут ушло, чтобы он обрел себя. Тем более играют три недели подряд. Второй фактор — они друг другу с Гоффеном не очень удобны. Но если идеализировать ситуацию, то Даниил выглядит сильнее», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.