Хачанов – о выходе Кузнецовой в финал турнира в США: давай, Светик! Ещё один шаг

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу соотечественницы, Светланы Кузнецовой, в полуфинале турнира в Цинциннати (США) над первой сеяной соревнований Эшли Барти из Австралии со счётом 6:2, 6:4.



Россиянка выложила пост в «Инстаграме», поблагодарив болельщиков за поддержку, а также поделившись эмоциями от игры на центральном корте. Публикацию прокомментировал Хачанов. «Давай, Светик. Ещё один шаг!!! Удачи!» — написал теннисист.

Хачанов завершил выступления на турнире в Цинциннати на стадии третьего круга, в трёх сетах уступив французу Люка Пую со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 2:6.



Финальный матч в женском одиночном разряде между Светланой Кузнецовой и американкой Мэдисон Кис (16) состоится сегодня, 18 августа. Начало – в 21:00 мск.