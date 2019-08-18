Финалист US Open назвал 3 качества, которые помогли Медведеву обыграть Джоковича

Известный британский теннисист, а ныне эксперт Грег Руседски поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Финалист US Open назвал игру россиянина одной из лучших за целый сезон.



«Какой матч выдал Даниил Медведев, обыгравший Новака Джоковича. Продемонстрировал уверенность, умение грамотно тактически оценивать ситуацию и сосредоточенность. Одно из лучших выступлений, которое мы видели за весь год. Теперь у «Мастерса» будет новый победитель», — написал Руседски в «Твиттере».



Соперником Медведева в финале «Мастерса» в Цинциннати станет бельгиец Давид Гоффен (16). Встреча состоится сегодня, 18 августа. Начало – в 23:00 мск.