Шарапова заменила С. Уильямс на выставочном турнире Greenbrier в США

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова сыграет на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic в США. Шарапова заменит американку Серену Уильямс, отказавшуюся от участия из-за несовпадения дат проведения турнира с её календарём.

The Greenbrier Champions Tennis Classic пройдёт 13-14 сентября. Шарапова проведёт два матча. Сначала в паре с одним из братьев Брайанов сыграет микст против датчанки Каролины Возняцки и другого брата. А во второй день встретится с Возняцки в одиночном разряде.

«Привет всем, это Мария. Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары — 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет. И ещё матч в одиночном разряде 14 сентября. Мне не терпится со всеми там увидеться. Слышала много восторженных отзывов об этом мероприятии. Предвкушаю встречу со всеми вами в этот приятный уик-энд», — сказала Шарапова в обращении к болельщикам на своей странице в «Твиттере».

Видео доступно в «Твиттере» Марии Шараповой.