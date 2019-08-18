Веснина: в скором будущем появится победитель турнира «Большого шлема» из России

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина считает, что мощная игра молодых российских теннисистов позволяет надеяться, что в ближайшем будущем один из них станет победителем турнира «Большого шлема». На «Мастерсе» в Цинциннати Андрей Рублёв нанёс поражение швейцарцу Роджеру Федереру, а Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Даня — молодец. Победы над такими игроками дорогого стоят, а ещё и на „Мастерсе“, вдвойне приятно. У Даниила очень мощный теннис, прекрасная подача, при этом он здорово двигается. Очень рада его успехам, у нас сейчас прекрасная плеяда молодых теннисистов выросла: Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, они друг за другом тянутся и не перестают совершенствовать свой теннис. Мне кажется, что в скором будущем у нас появится новый победитель турнира «Большого шлема» из России», — приводит слова Весниной РИА Новости.