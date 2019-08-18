Полашек и Додиг обыграли первую пару мира в финале «Мастерса» в Цинциннати

Словацкий теннисист Филип Полашек и хорват Иван Додиг стали победителями турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати в парном разряде. В финале Полашек и Додиг нанесли поражение первой паре мира, колумбийцам Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре, со счётом 4:6, 6:4, 10:6. Полашек и Додиг 4 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 2. Кабаль и Фара подали 1 эйс на двоих, трижды ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.

Полашек выиграл 13-й титул в парном разряде и самый значимый после возвращения на корт. Из-за травмы спины словацкий теннисист не играл с ноября 2013 года по июнь 2018 года. Для Додига это 14-й титул.

В финале одиночного разряда позднее встретятся россиянин Даниил Медведев и бельгиец Давид Гоффен.