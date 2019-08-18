Текстовая онлайн-трансляция финала Медведев – Гоффен на «Мастерсе» в Цинциннати

В финальном матче турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати сыграют россиянин Даниил Медведев и бельгиец Давид Гоффен. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 23:00 по московскому времени, после игры Светланы Кузнецовой с Мэдисон Кис.

Восьмая ракетка мира, 23-летний Медведев, и 19-й номер мировой классификации, 28-летний Гоффен, дважды встречались друг с другом в официальных матчах. Обе встречи состоялись в 2019 году. На Australian Open победу одержал Медведев, а на Уимблдоне – Гоффен.

Медведев третью неделю подряд будет играть в финале турнира, второй раз кряду в финале «Мастерса».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Даниил Медведев – Давид Гоффен на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.