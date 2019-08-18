Кудерметова взяла только два гейма у Перы на старте турнира в Бронксе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира категории International в Бронксе. Кудерметова уступила американке Бернарде Пере со счётом 0:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Кудерметова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Пера подала 5 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейков. Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-1 в пользу Перы.

За выход в четвертьфинал турнира категории International в Бронксе Пера сыграет с третьей сеяной, чешкой Барбарой Стрыцовой.

Также в основной сетке турнира в Бронксе играют россиянки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова, начавшая соревнования с квалификации.