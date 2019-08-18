Тарпищев: Кузнецова может играть на высоком уровне ещё три-четыре года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Светланы Кузнецовой на турнире категории Premier в Цинциннати. В финале Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, уступила 16-й сеяной, американке Мэдисон Кис, со счётом 5:7, 6:7 (5:7).
«Своим результатом на турнире Кузнецова показала, что приобрела уверенность в сезоне. Дальше всё зависит от неё. Я ей не так давно говорил насчет ближайшей Олимпиады — она может играть и выиграть. При её кондициях она вообще может играть на высоком уровне ещё три-четыре года», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В ходе турнира Кузнецова впервые в карьере выиграла у трёх соперниц из топ-10 рейтинга WTA: американки Слоан Стивенс, чешки Каролины Плишковой и австралийки Эшли Барти.
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