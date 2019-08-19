Кузнецова сравнила себя с Дори из мультфильма «В поисках Немо»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не знала, что её поражение в финальном матче с американкой Мэдисон Кис на турнире категории Premier в Цинциннати стало уже четвёртым в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах.

«Говорите, что ранее я проиграла Кис три раза? Я даже не помню. Но это хорошо для меня. Я не помню ничего — ни хорошего, ни плохого. Памятью я схожа с Дори из мультфильма «В поисках Немо». Я точно как Дори в этом вопросе", — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA в «Твиттере».

Дори из мультфильма о Немо — королевская синяя рыба, которая почти ничего не помнит, но при этом отличается добротой.

В ходе турнира Кузнецова впервые в карьере выиграла у трёх соперниц из топ-10 рейтинга WTA: американки Слоан Стивенс, чешки Каролины Плишковой и австралийки Эшли Барти.