Медведев: было бы неприятно проигрывать три финала подряд

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В решающем матче он нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
«Трудно подобрать слова. Это плоды тяжёлой работы, которую я проделал. Было бы неприятно проигрывать три финала подряд, и я рад, что серия прервалась. Честно говоря, при счёте 5:3 у меня начались судороги. Такое со мной впервые за три недели. Я выполнил четыре подачи, с которыми он не справился, и это было невероятно», — сказал Медведев после матча.
Россиянин завоевал пятый титул в карьере, второй в сезоне-2019 и стал первым россиянином, выигравшим «Мастерс» в Цинциннати.
19 августа Медведев станет пятой ракеткой мира. Россиянин поднимется столь высоко в рейтинге АТР впервые с 2010 года, когда пятую строчку занимал Николай Давыденко.
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