Медведев обратился к болельщикам после главной победы в карьере

Россиянин Даниил Медведев записал видеообращение к болельщикам после победы в турнире серии «Мастерс» Цинциннати (США). В финале Медведев нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
«Всем привет! С чемпионского балкона снимаю это видео. Все уже почти разошлись, потому что это последнее видео, которое я делаю. Огромное спасибо вам всем за поддержку. Первый титул на „Мастерс“ — что-то невероятное. И я буду продолжать работать, чтобы стать ещё лучше. Спасибо вам большое», — обратился к болельщикам Медведев в «Твиттере».
Медведев третью неделю подряд играл в финалах турниров. После двух поражений Даниил со второй попытки выиграл «Мастерс». 19 августа Медведев стал пятой ракеткой мира. Россиянин поднялся столь высоко в рейтинге АТР впервые с 2010 года, когда пятую строчку занимал Николай Давыденко.
Видео доступно в «твиттере» российского теннисиста.
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