Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев впервые в карьере стал пятой ракеткой мира

Медведев впервые в карьере стал пятой ракеткой мира
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 19 августа россиянин Даниил Медведев, завоевавший титул на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США), поднялся на пятую строчку, испанец Роберто Баутиста-Агут — на 10-ю.

Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 19 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925.
5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005.
7 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4005.
8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

47 (70). Андрей Рублёв (Россия) — 1031.

«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева!
Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент