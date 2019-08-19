Стали известны соперники россиян в квалификации US Open

В квалификации Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде сыграют два представителя России. Алексей Ватутин стартует матчем с представителем Франции Энзо Куако. Евгений Донской (19) сразится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.

Матчи квалификации заключительного турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся сегодня, 19 августа. Поединки основной сетки стартуют 26 августа. Турнир завершится 8 сентября.



Действующим победителем US Open является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. 32-летний уроженец Белграда является 16-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». В нынешнем сезоне он выиграл Australian Open и Уимблдон.