Стали известны соперники россиян в квалификации US Open
В квалификации Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде сыграют два представителя России. Алексей Ватутин стартует матчем с представителем Франции Энзо Куако. Евгений Донской (19) сразится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.
Матчи квалификации заключительного турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся сегодня, 19 августа. Поединки основной сетки стартуют 26 августа. Турнир завершится 8 сентября.
Действующим победителем US Open является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. 32-летний уроженец Белграда является 16-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». В нынешнем сезоне он выиграл Australian Open и Уимблдон.
«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева!
Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?
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