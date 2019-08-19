Кузнецова объяснила, почему не смогла завоевать титул в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение в финале турнира в Цинциннати от американки Мэдисон Кис со счётом 5:7, 6:7 (5:7).
«Думаю, я должна была играть агрессивнее. Мэдисон отлично подавала, гораздо лучше, чем я. Но всё равно у меня были шансы. Иногда получается так, вы знаете. Игра бывает такой.
Оба раза я подавала на сет, когда было ветрено. В первой партии я допустила простую ошибку. Во второй раз она сыграла лучше, но в целом игра была равной. Всё могло закончиться по-другому. Каждый раз игра складывается иначе. Сегодня я чувствовала, что у меня были шансы. Раньше такого ощущения не было.
Игра была равной, просто она была немного агрессивнее. Вот и всё. В целом это была отличная неделя. Я обыграла прекрасных теннисисток. Я отлично себя чувствую сейчас. Каждый трёхсетовый поединок мог закончиться по-другому для меня. Рада, что всё же выиграла их. Я стараюсь находить позитив во всём. Это придаёт мотивации на будущее.
Теперь хочу отдохнуть день-два и подготовиться к US Open. Это новое испытание", — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.
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