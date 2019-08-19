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Медведев отреагировал на попадание в топ-5 рейтинга ATP

Медведев отреагировал на попадание в топ-5 рейтинга ATP
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев, впервые в карьере ставший пятой ракеткой мира, прокомментировал своё достижение. В финале турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США) он победил представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

«Это огромное достижение, в которое я не мог бы поверить ещё три недели назад, так как только вошёл в топ-10. Я говорил: „Будет здорово, если мне удастся остаться здесь некоторое время, надеюсь, подольше“. Теперь я в топ-5. Это потрясающе.

Мы составим план восстановления вместе с моей командой, чтобы как следует подготовиться к понедельнику или вторнику. Думаю, у меня получится. Нет причин не быть готовым к US Open", — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

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